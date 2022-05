Kita-Warnstreiks

Erzieher und Erzieherinnen demostrieren in Leipzig (Sebastian Willnow/dpa)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, legten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr als 1.000 Beschäftigte die Arbeit nieder. In Leipzig versammelten sich etwa 500 Erzieher zu einer zentralen Kundgebung. In Niedersachsen und Bremen schätzt die Gewerkschaft die Zahl der Streikteilnehmer auf über 3.000. In Hannover blieben sämtliche städtische Kindertagesstätten geschlossen. Auch in anderen Bundesländern rief Verdi zu Warnstreiks auf.

Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist für Mitte Mai angesetzt. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 330.000 betroffenen Beschäftigten mehr Geld und attraktivere Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.