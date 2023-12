Mehrere tausend Menschen versammelten sich in Belgrad (AFP / ANDREJ ISAKOVIC)

Viele Kundgebungsteilnehmer forderten eine Annullierung der Wahlen. Sie verdächtigen die regierende Serbische Fortschrittspartei von Präsident Vucic der Vorteilsnahme. Wahlbeobachter hatten berichtet, dass Wähler aus anderen Regionen mit Bussen nach Belgrad gebracht worden seien, um dort für Vucics Partei zu stimmen. Sie wurde anschließend zur Siegerin der Wahlen erklärt.

Die Demonstration war die bisher größte Kundgebung gegen die Wahlergebnisse in Serbien. Bereits am Freitag hatten sich mehrere hundert Studenten in Belgrad an Protesten beteiligt.

