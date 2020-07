Im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel haben mutmaßliche Dschihadisten einen Kontrollposten angegriffen und dabei zwei Soldaten getötet.

Vier weitere seien verletzt worden, wie das ägyptische Militär mitteilte. 18 Milizkämpfer seien bei der Abwehr des Angriffs in der Stadt Bir al-Abed getötet worden. Die Angreifer benutzten demnach vier Fahrzeuge, drei davon seien mit Sprengstoff beladen gewesen. Einer der Kämpfer habe einen Sprengstoffgürtel getragen.



In Bir al-Abed hatte es zuletzt mehrere Anschläge gegeben, die die Terrormiliz IS für sich reklamierte. Die ägyptische Armee hatte im Februar 2018 mit einer Offensive begonnen, um den IS von der Sinai-Halbinsel zu vertreiben.