Die Ölstadt Kirkuk liegt im Nordirak (Screenshot von Google Maps vom 09.11.2017)

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden kamen dabei in einem Dorf unweit der Stadt Kirkuk mindestens acht Polizisten ums Leben. Die Rede ist zudem von zwei Verletzten. Es ist derzeit nicht bekannt, wer den Anschlag verübt hat. In dem Gebiet sind Kämpfer der Terrormiliz IS aktiv.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.