In Odessa ist ein Lagerhaus von russischen Raketen getroffen worden. (AP)

In der südukrainischen Hafenstadt Odessa kamen drei Bewohner ums Leben. Dort war eine Lagerhalle von einem Marschflugkörper getroffen worden. In der Region Donezk zerstörten Raketen in den Städten Kramatorsk und Kostjantyniwka mehrere Wohnhäuser. Auch hier gab es drei Todesopfer. Im Nordosten der Ukraine starben sechs Personen, als ihr Fahrzeug bei einem Angriff getroffen wurde.

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Maljar berichtete von kleineren Geländegewinnen bei der Gegenoffensive in der Nähe von Bachmut und Saporischschja. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte dagegen, dass russische Truppen ukrainische Angriffe abgewehrt hätten. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Weiterführende Informationen

