Mehrere Tote bei mutmaßlichem Terroranschlag in Israel. (Deutschlandradio)

Nach Berichten von Nachrichtenagenturen ereignete sich die Gewalttat an einer Tankstelle und einem Einkaufszentrum. Demnach stach der Angreifer auf Menschen ein und rammte offenbar mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer. Der Täter soll nach Angaben der Polizei von einem Passanten getötet worden sein.

Der Angreifer, bei dem es sich um einen Beduinen handeln soll, war laut Jerusalem Post in der Vergangenheit bereits in Israel inhaftiert, weil er die Terrormiliz IS unterstützt habe.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.