In der westlichen türkischen Provinz Kirklareli ertranken zwei Menschen, als ein Campingplatz übeflutet wurde; dort werden vier weitere Personen vermisst. Bei Überschwemmungen in Istanbul gab es zwei Tote. In Griechenland kam mindestens eine Person um Leben, als die Wassermassen eine Mauer zum Einsturz brachten. Zwei weitere Tote werden von der südlichen Schwarzmeerküste Bulgariens gemeldet. Dort werden drei Personen vermisst, wie lokale Medien berichten.

In den drei Ländern wurden zudem Straßen und Häuser überflutet und Fahrzeuge von den Wassermassen mitgerissen. Vielerorts fiel der Strom aus. In Griechenland hatte es zuletzt verheerende Waldbrände gegeben; diese Gefahr besteht nun aufgrund des starken Regens nicht mehr.

