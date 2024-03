In Charkiw wurde bei russischen Luftangriffen ein achtstöckiges Haus getroffen. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

In Charkiw nahe der Front im Osten des Landes wurde nach Angaben der örtlichen Polizei ein achtstöckiges Gebäude getroffen. Mindestens fünf Menschen wurden getötet und sieben verletzt. Zwei Tote gab es in Cherson im Süden des Landes, als Fahrzeuge von Zivilisten getroffen wurden. In der Region Dnipropetrowsk wurden zudem bei Angriffen in der Nacht mehrere Personen verletzt.

Die Ukraine attackierte ihrerseits wieder Ziele in Russland. Beim Beschuss der Grenzregion Belgorod habe es zwei Tote und zwei Verletzte gegeben, teilte die dortige Verwaltung mit. Die ukrainische Armee hatte in der Nacht zudem den russischen Luftwaffenstützpunkt Engels mit Drohnen angegriffen, wie die dortigen Behörden bestätigten. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts bekannt. Engels in der russischen Region Saratow ist die Hauptbasis von Russlands Flotte strategischer Langstreckenbomber und liegt hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

