Bei einem Einsatz im Gazastreifen haben israelische Soldaten weitere tote Geiseln der militant-islamistischen Hamas geborgen. (Archivfoto) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Die ermordeten Geiseln seien in einem unterirdischen Tunnel im Gebiet Rafah im Süden des Gazastreifens gefunden und nach Israel gebracht worden, erklärten die Streitkräfte. In einer Mitteilung von US-Präsident Biden hieß es, bei einem der Opfer handele es sich um einen amerikanisch-israelischen Staatsbürger.

Bei dem Überfall auf Israel am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen mehr als 250 Menschen in das Palästinensergebiet verschleppt. Im Laufe einer einwöchigen Waffenruhe Ende November kamen 105 Geiseln frei. Im Gegenzug wurden 240 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Wie viele der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln noch am Leben sind, ist nicht bekannt.

Demonstrationen für ein Geisel-Abkommen

Am Abend waren in mehreren israelischen Städten erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen und hatten ein Geisel-Abkommen mit der Hamas verlangt. Sie forderten die sofortige Freilassung der von der Terrororganisation verschleppten Menschen. Gleichzeitig kritisierten sie die Regierung von Premierminister Netanjahu und riefen nach Neuwahlen. In Tel Aviv kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Die Vermittlungsgespräche zwischen Israel und der Hamas sind seit einiger Zeit festgefahren. Als wesentlicher Streitpunkt gilt die Dauer der Präsenz israelischer Truppen im Gazastreifen, insbesondere an der Grenze zu Ägypten. Angehörige der Geiseln warfen Premierminister Netanjahu vor, mit dem Beharren auf seinen Forderungen das Leben der Geiseln zu riskieren. Ähnlich äußerte sich bereits Verteidigungsminister Galant.

Impfaktion im Gazastreifen gegen Kinderlähmung

Für eine Impfaktion haben sich Israel und die Hamas auf mehrere Feuerpausen in den nächsten Tagen geeinigt. Während dieser will die Weltgesundheitsorganisation rund 640.000 Kinder gegen Polio immunisieren. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden bereits gestern die ersten Impfdosen verabreicht. Die erste Feuerpause soll es am Morgen geben.

Seit Beginn des Krieges konnten viele Babys im Gazastreifen nicht geimpft werden. Nachdem es dort kürzlich einen ersten Polio-Fall gegeben hatte, soll nun ein massenhafter Ausbruch der Krankheit verhindert werden.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.