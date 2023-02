Regenfälle

Eine Straße in Sao Sebastiao, einer der brasilianischen Städte, die am schwersten von den Regenfällen getroffen wurden. (AFP / Sao Sebastiao City Hall)

Das bestätigte die Regierung des Bundesstaates Sao Paulo. Sie berichtete von über 600 Millimetern Niederschlag, einem der höchsten Werte, die je in Brasilien innerhalb eines Tages aufgezeichnet wurden. In den beiden am stärksten betroffenen Städten, Sao Sebastiao und Bertioga, wurden die Karnevalsfeiern abgesagt. Die Rettungsteams haben Schwierigkeiten, zu einigen Opfern zu gelangen. Das Militär soll mit Flugzeugen bei den Rettungsaktionen unterstützen. Eine Verbesserung der Witterungslage ist derzeit nicht in Aussicht.

