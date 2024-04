Nach Erdbeben

Ein starkes Erdbeben hat am frühen Mittwoch die gesamte Insel Taiwan erschüttert, Gebäude in einer Stadt zum Einsturz gebracht und einen Tsunami ausgelöst, der japanische Inseln anschwemmte. (- / TVBS via AP / dpa / -)

Den Rettungskräften in Taipeh zufolge stürzten in der Stadt Hualien mehrere Gebäude ein. Dort seien noch Menschen verschüttet, die Rettungsarbeiten dauerten an. Nach offiziellen Angaben sind in einem Tunnel nahe der Stadt auch zwei deutsche Staatsbürger eingeschlossen. Über ihren Zustand ist nichts bekannt. Rund 90.000 Haushalte sind laut dem Energiekonzern Taipower ohne Strom. Die beiden Atomkraftwerke des Landes seien nicht beeinträchtigt, hieß es. Fabriken stellten vorübergehend den Betrieb ein, der Nah- und Fernverkehr wurde unterbrochen.

Die Erdstöße waren nach Auskunft der Behörden auch auf dem chinesischen Festland zu spüren, unter anderem in der Millionenmetropole Shanghai. China bot Taiwan Katastrophenhilfe an. Auch Japans Premierminister Kishida stellte Unterstützung in Aussicht.

Befürchteter Tsunami bleibt aus

Tsunami-Warnungen in Japan und auf den Philippinen für weite Küstenregionen wurden später wieder aufgehoben. Einige Provinzen wurden laut Behördenangaben zwar von kleineren Flutwellen getroffen, diese seien aber nicht so verheerend ausgefallen wie anfangs prognostiziert, hieß es.

Das letzte schwere Erdbeben in Taiwan ereignete sich den Behörden zufolge 1999. Damals kamen 2.400 Menschen ums Leben. 50.000 Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.