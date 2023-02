Wieder sind tote Migranten auf einem Schiff entdeckt worden. (Archivbild) (imago / JOKER /Alexander Stein)

40 weitere konnten demnach vor der Küste Lampedusas gerettet werden, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Die Geretteten und 156 Menschen auf zwei weiteren Booten wurden in den Hafen der Insel gebracht.

Derweil meldet das Rettungsschiff "Sea-Eye-4", dass zwei Menschen bei einem Einsatz im Mittelmeer tot geborgen worden seien. Ingesamt habe man in der vergangenen Nacht 109 Menschen an Bord genommen, teilte die Crew mit. Die Menschen waren in Booten unterwegs von Nordafrika nach Italien.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.