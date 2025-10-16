Kenia
Mehrere Tote nach Schüssen bei Trauerfeier für Oppositionspolitiker Odinga

In Kenia ist es bei einer öffentlichen Trauerfeier für den verstorbenen Oppositionsführer Odinga zu Ausschreitungen gekommen.

    Anhänger des ehemaligen kenianischen Oppositionsführer Odinga bringen sich in Sicherheit, als die Polizei mit Tränengas gegen die aufgebrachte Menge im Kasarani-Stadion bei der öffentlichen Aufbahrung des Leichnams vorgeht.
    Polizei setzt Tränengas gegen Trauernde in einem Stadion bei Nairobi ein. (Kevin Midigo / ZUMA Press Wire / dpa / Kevin Midigo)
    Tausende Menschen versammelten sich in einem Stadion in der Hauptstadt Nairobi, wo Odingas Leichnam aufgebahrt war. Als die Trauernden versuchten, näher an den Sarg zu gelangen, kam es zu chaotischen Szenen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Schüsse waren zu hören. Nach Angaben von örtlichen Medien kamen mindestens drei Menschen ums Leben.
    Odinga starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien, wo er medizinisch behandelt worden war. Odinga hatte jahrzehntelang die kenianische Politik geprägt. Für heute wurde ein nationaler Feiertag bestimmt.
