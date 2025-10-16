Tausende Menschen versammelten sich in einem Stadion in der Hauptstadt Nairobi, wo Odingas Leichnam aufgebahrt war. Als die Trauernden versuchten, näher an den Sarg zu gelangen, kam es zu chaotischen Szenen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Schüsse waren zu hören. Nach Angaben von örtlichen Medien kamen mindestens drei Menschen ums Leben.
Odinga starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien, wo er medizinisch behandelt worden war. Odinga hatte jahrzehntelang die kenianische Politik geprägt. Für heute wurde ein nationaler Feiertag bestimmt.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.