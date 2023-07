Schwere Unwetter in Kroatien, Slowenien und Bosnien. Wie hier in Zagreb entwurzelten Stürme mehrere Bäume. (AFP / DENIS LOVROVIC)

Allein in Kroatien wurden vier Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen, zwei von ihnen in der Hauptstadt Zagreb. Auch ein Baukran kippte um, der Kranführer wurde verletzt. Im benachbarten Slowenien starb ein Mensch ebenfalls durch einen umstürzenden Baum. Bei einem weiteren Todesopfer in Nordbosnien steht die Ursache noch nicht fest. In den drei Balkanländern waren nach tagelanger Hitze gestern Abend heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen niedergegangen.

