Bilaterale Beziehungen

Dadurch könne des generelle Verständnis des US-Kongresses für die Volksrepublik erhöht werden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking mit. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Schumer, der Republikaner Crapo sowie weitere Senatoren wollen offiziellen Angaben zufolge in der kommenden Woche nach Ostasien reisen. Ziele seien China, Südkorea und Japan. Der Besuch fällt in eine Zeit zunehmender Spannungen zwischen den USA und China. Die Vereinigten Staaten hatten zuletzt Sanktionen wegen der chinesischen Unterdrückung der uigurischen Minderheit verhängt.

In den vergangenen Monaten reisten bereits mit Außenminister Blinken, Finanzministerin Yellen und Handelsministerin Raimondo hochrangige Mitglieder der US-Regierung nach China.

