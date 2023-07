Drei Bundesländer

Bei Unwettern im Süden Deutschlands ist die Feuerwehr zu vielen Einsätzen ausgerückt. (dpa / Thomas Warnack)

In Bayern erfasste eine Windböe ein Zirkuszelt, das zwei Frauen absichern wollten. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Baden-Württemberg wurden vier Personen verletzt, als ein Baum auf einen Wohnwagen stürzte. Im Saarland wurden in dem Ort Asweiler rund 50 Häuser beschädigt. Der Deutsche Wetterdienst schloss nicht aus, dass es sich um einen Tornado handelte. Verletzte gab es dort nicht.

Wegen der Unwetter kommt es auch heute noch zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr, die laut Deutscher Bahn bis zum Abend andauern können.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.