Starkregen in Süddeutschland

Nürnberg: Einer Person wird aus dem Auto bei einer überschwemmten Unterführung geholfen. (Oßwald / News5 / dpa / Oßwald)

Alleine die Polizei in Nürnberg sei am gestrigen Abend zu 300 Einsätzen gerufen worden, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Feuerwehr zählte 900 Anfragen. Viele Keller und Tiefgaragen liefen voll Wasser, ebenso verschiedene Straßenunterführungen. Auch Teile des Hauptbahnhofs und U-Bahn-Stationen wurden überflutet. Partiell fiel der Strom in der Stadt aus, weil Trafostationen lahmgelegt waren. In Oberfranken wurden mehrere Menschen verletzt. Im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen stürzten 40 Bäume auf eine Straße und begruben 12 Autos unter sich.

Die Gruppe "Letzte Generation" unterbrach in Nürnberg ihre Klimaproteste und teilte zynisch mit, es müssten nun keine Straßen mehr blockiert werden, da die Klimakatastrophe dies übernehme. In den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol wurden durch Starkregen mehrere Schlammlawinen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, waren auch Wanderurlauber davon betroffen. Sie konnten von Einsatzkräften unverletzt ins Tal gebracht werden.

