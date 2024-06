Ein Erdrutsch nach Regelfällen hat Wohnhäuser und Autos im Misoxtal in der Schweiz zerstört. (Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa)

Die Anlagen im Misoxtal in Graubünden seien beschädigt worden, teilte das Energieunternehmen Axpo mit. Zwei von ihnen könnten vermutlich schnell wieder in Betrieb genommen werden. Bei den übrigen sei eine umfangreichere Instandsetzung nötig.

Regenfälle hatten am Wochenende Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Ein Mann wurde gestern tot aufgefunden, eine Frau konnte gerettet werden. Mehrere Häuser sind eingestürzt. Die Autobahn 13 am San-Bernardino-Pass in Richtung Süden bleibt für unbestimmte Zeit unpassierbar. Zwei Personen werden nach wie vor vermisst.

