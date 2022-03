Mehrere zehntausend Menschen nehmen in München an einer Friedensdemonstration teil. (Sven Hoppe/dpa)

Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit etwa 40.000 an. Aufgerufen hatten Parteien, Verbände, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften. Redner sprachen dem ukrainischen Volk ihre Solidarität aus und kritisierten die Abhängigkeit des Westens von russischen Gaslieferungen.

Erst am Montag hatten in Köln bis zu 250.000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Am Sonntag gab es eine Großdemonstration in Berlin.

