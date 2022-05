Ukraine-Krieg - Evakuierung aus Mariupol (Alexey Kudenko/Sputnik/dpa)

Nach Angaben des Bürgermeisters verließen einige Menschen die weitgehend zerstörte Stadt mit Bussen. Es handele sich dabei nicht um Zivilisten aus dem Stahlwerk Asowstal, das von russischen Truppen belagert wird. Gestern hatten etwa 100 Menschen den Industriekomplex verlassen können. Es wird davon ausgegangen, dass sich dort neben Kämpfern noch Hunderte Zivilisten sowie zahlreiche verletzte Soldaten befinden. Die Evakuierung soll heute fortgesetzt werden.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, dass mehrere Zivilisten bei russischen Angriffen im Osten des Landes getötet oder verletzt worden seien. Zudem habe die ukrainische Armee zwei russische Patrouillenboote im Schwarzen Meer versenkt. Moskau meldete den Abschuss eines ukrainischen Kampfjets. Alle Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Nach einem Bericht der britischen Geheimdienste hat Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine massiv an Kampfstärke eingebüßt. In dem Papier des Verteidigungsministeriums in London hieß es, zu Beginn der Invasion habe Moskau mehr als 120 sogenannte taktische Bataillonsgruppen eingesetzt. Das entspreche zwei Dritteln der gesamten Bodentruppen. Vermutlich sei mehr als ein Viertel dieser Einheiten nicht mehr kampffähig.

