Nordkorea hat nach eigenen Angaben bei seinem jüngsten Raketentest gestern einen großen Mehrfach-Raketenwerfer eingesetzt.

Die Erprobung sei erfolgreich verlaufen, heißt es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Das Waffensystem werde in Kürze an die Einheiten der Streitkräfte ausgeliefert. Gestern hatte Nordkorea zum vierten Mal in diesem Monat Raketen Richtung offenes Meer gefeuert. Bei den beiden Flugkörpern handelte es sich nach Einschätzungen aus Südkorea und Japan vermutlich um ballistische Raketen von kurzer Reichweite. Solche Tests sind Nordkorea durch UNO-Resolutionen verboten.