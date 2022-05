Übergewichtiger Mann (IMAGO/YAY Images)

Wie die WHO mitteilte, sind 59 Prozent der Erwachsenen davon betroffen. Der Anteil der Männer sei höher als der der Frauen. In Deutschland sind die Werte leicht unter dem Durchschnitt. Für die WHO gelten Menschen ab einem Body Mass Index von 25 als übergewichtig, ab 30 sprechen die Experten von Fettleibigkeit. Der BMI wird aus Körpergröße und -gewicht berechnet.

Übergewichtige und Fettleibige sind überproportional von den Folgen von Covid-19 betroffen gewesen. Sie wurden häufiger ins Krankenhaus eingeliefert oder starben an den Folgen einer Covid-Infektion. Die WHO warnte vor den weiteren gesundheitlichen Folgen des Übergewichts, darunter Krebs oder auch chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma, Schlaganfälle und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

