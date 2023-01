Reisende auf einem Flughafen in China. Die Regierung hatte unter anderem das Ende der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt und damit einen Ansturm auf Flugtickets ausgelöst. (AP / Emily Wang Fujiyama)

Das teilte ein Sprecher der Europäischen Kommission nach einem Treffen von Vertretern der Gesundheitsministerien in Brüssel mit. Die Teilnehmer hätten sich grundsätzlich auf ein koordiniertes Vorgehen verständigt. Die Gespräche sollen heute bei einem Treffen auf Expertenebene fortgesetzt werden.

Einige EU-Staaten hatten bereits in den vergangenen Tagen einseitig Maßnahmen beschlossen. In Spanien etwa traten inzwischen Beschränkungen für Reisende aus China in Kraft; unter anderem gilt dort für die Einreise nun wieder die 3G-Regel.

