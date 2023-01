Coronavirus

Reisende aus China müssen bereits für zahlreiche Länder schon vor Abflug einen negativen Corona-Test vorweisen (AP / Emily Wang Fujiyama)

Dies teilte ein Sprecher der Europäischen Kommission nach einem Treffen von Vertretern der EU-Gesundheitsministerien in Brüssel mit. Dort hätten die Teilnehmer sich grundsätzlich auf ein koordiniertes Vorgehen verständigt. Die Gespräche sollen heute bei einem Treffen auf Expertenebene fortgesetzt werden.

Einige EU-Staaten hatten bereits in den vergangenen Tagen einseitig Maßnahmen beschlossen. In Spanien etwa traten inzwischen Beschränkungen für Reisende aus China in Kraft; unter anderem gilt dort für die Einreise nun wieder die 3G-Regel.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.