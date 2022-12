Arbeitsmarkt

Rund 60 Prozent der Leiharbeitskräfte in Vollzeit gehören dem Niedriglohnsektor an. (picture alliance / dpa-ZB / Ralf Hirschberger)

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die mehreren Medien vorliegt. Demnach gehören rund 60 Prozent der Leiharbeitskräfte in Vollzeit dem Niedriglohnsektor an. Unter allen sozialversicherten Vollzeitbeschäftigten arbeitet dagegen nur etwa ein Fünftel im unteren Lohnsegment. Weiter heißt es, 90 Tage nach Ende des Leiharbeitsverhältnisses hätten nur 37 Prozent der Betroffenen einen Job außerhalb der Leiharbeit gefunden. Fast ebenso viele waren danach arbeitslos.

Insgesamt waren zum Juni 2021 2,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland in einem Leiharbeitsverhältnis. Bei der Leiharbeit werden Beschäftigte bei Zeitarbeitsfirmen sozialversicherungspflichtig angestellt und befristet an andere Unternehmen ausgeliehen.

20.12.2022