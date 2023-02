Asyl in Deutschland

Asylantrag für die Bundesrepublik Deutschland (Imago / Christian Ohde)

Dies ergab eine Auswertung der EU-Daten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die der "Welt am Sonntag" vorliegt. 2022 gab es demnach mehr als 151.000 Asyl-Erstanträge. 101.000 davon waren nicht in der europäischen Datenbank Eurodac erfasst. Alle EU-Staaten sind verpflichtet, jeden einreisenden Migranten zu erfassen, der älter als 14 Jahre ist und kein Visum hat. Dies soll verhindern, dass Menschen in mehreren Ländern Asylanträge stellen.

Der bayerische Innenminister Hermann sagte, ohne Registrierung an den EU-Außengrenzen werde man früher oder später über nationale Grenzschutzmaßnahmen reden müssen.

