Bundespräsident Mehrheit für erneute Kandidatur Steinmeiers

Bundespräsident Steinmeier kann mit seiner Wiederwahl am 13. Februar für eine zweite Amtszeit rechnen. Als letzte der drei Ampel-Parteien sagten nun auch die Grünen dem SPD-Politiker ihre Unterstützung bei der Wahl in der Bundesversammlung zu. Sie erklärten, Steinmeier sei ein sehr guter und hoch angesehener Staatschef, der sich in seiner ersten Amtszeit große Verdienste um Deutschland erworben habe.

04.01.2022