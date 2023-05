Heute wurden die Angeklagten im Prozess um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe verurteilt. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Oliver Killig)

Das Landgericht Dresden befand sie unter anderem des schweren Diebstahls mit Waffen, der besonders schweren Brandstiftung und der scheren Körperverletzung schuldig. Ein Beschuldigter wurde freigesprochen, weil er ein Alibi für die Tatnacht hatte.

Die Einbrecher hatten im November 2019 Schmuckstücke mit einem geschätzten Wert von weit über 110 Millionen Euro gestohlen. Ihr Fluchtfahrzeug zündeten sie in der Tiefgarage eines Hauses an, in dem Menschen wohnten. Mitte Dezember des vergangenen Jahres wurde der Polizei in Berlin ein erheblichen Teil der Beute übergeben. Die Rückgabe war Teil einer Vereinbarung vor Gericht. Manche der Schmuckstücke sind beschädigt.

