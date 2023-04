Klimaaktivisten

Mitglieder der Organisation "Just Stop Oil" protestieren vor dem Sitz des britischen Premierministers in der Downing Street in London. (AFP / CARLOS JASSO)

Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, muss ein 40 Jahre alter Mann für drei Jahre ins Gefängnis, ein 34-Jähriger erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Der Richter begründete die Strafe mit einem Abschreckungseffekt.

Die beiden Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil waren im vergangenen Oktober auf die Pfeiler der Themse-Brücke in Dartford östlich von London geklettert. Die Hängebrücke gehört zu den meist-befahrenen Verkehrswegen in England. Die Brücke musste für 40 Stunden für den Verkehr geschlossen werden.

