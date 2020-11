Australische Soldaten haben bei ihrem Einsatz in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen.

Der oberste General des Landes, Campbell, sagte in Canberra, eine mehrjährige Untersuchung habe Beweise geliefert, dass Angehörige einer australischen Eliteeinheit mindestens 39 afghanische Zivilisten getötet hätten. Auch habe die Einheit Neuankömmlinge zum Töten eines Gefangenen gezwungen, um sich Respekt in der Truppe zu verschaffen.



Campbell betonte, keine der Taten sei in der Hitze des Gefechts passiert. Er sprach von einer beschämenden Bilanz für die Armee und entschuldigte sich im Namen der Streitkräfte bei der afghanischen Bevölkerung für das Fehlverhalten.

Mehr als 300 Zeugen angehört

Für den Bericht waren mehr als 330 Zeugen gehört worden. Premierminister Scott setzte einen Sonderermittler ein, der mögliche weitere Kriegsverbrechen aufarbeiten und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen soll. Kritiker werfen der australischen Regierung vor, in der Vergangenheit Berichte von Whistleblowern über mutmaßliches Fehlverhalten australischer Soldaten unterdrückt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.