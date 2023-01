Die Reparatur des Umspannwerks in Hüttenrode nahe der Stadt Blankenburg wurde gegen 2 Uhr abgeschlossen. Der Strom fiel in weiten Teilen des Harzkreises gegen 22 Uhr aus. Nach Auskunft der Polizei in Halberstadt, dem Sitz der Kreisverwaltung, ist die Ursache der Störung weiterhin unklar. Betroffen waren unter anderem die Städte Halberstadt, Wernigerode und Blankenburg, sowie zahlreiche Gemeinden im Oberharz. Im Landkreis Harz leben rund 214.000 Menschen.

