Einzelhandel

Verdi ruft Rewe und Netto zu Streiks auf.

Eine Verdi-Sprecherin sagte, betroffen seien Standorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Ausstände dauern demmach teils bis Mittwoch und teils bis Samstag. Die Streiks hätten auch Auswirkungen für die Kunden, hieß es.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem 13 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite bietet bislang 5,1 Prozent und einen Inflationsausgleich in Höhe von 700 Euro jeweils für 2023 und 2024 an. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Freitag in Sachsen-Anhalt statt.

