Den EU-Staaten sind durch Betrug und fehlerhafte Berechnungen im Jahr 2017 rund 137 Milliarden Euro an Mehrwertsteuer-Einnahmen entgangen.

Das seien mehr als elf Prozent der erwarteten Einnahmen gewesen, teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit. 2016 fehlten den Angaben zufolge rund 147 Milliarden Euro. Am höchsten war die sogenannnte Mehrwertsteuerlücke in Rumänien. Dort lag sie bei 36 Prozent. Am niedrigsten war die Lücke in Schweden, Luxemburg und Zypern mit jeweils nur rund einem Prozent.



EU-Finanzkommissar Moscovici forderte eine Reform des Mehrwertsteuersystems, um es weniger betrugsanfällig zu machen.