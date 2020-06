Die Bundesregierung will die geplante Senkung der Mehrwertsteuer bereits an diesem Freitag auf den Weg bringen.

Das geht aus dem Gesetzentwurf des Finanzministeriums hervor, über den die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Wie es heißt, gibt es am 12. Juni eine außerplanmäßige Kabinettssitzung, damit die temporäre Steuersenkung rechtzeitig in Kraft treten kann.



Führende Politiker der großen Koalition hatten sich in der vergangenen Woche auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket geeinigt, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Schwung zu bringen. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz soll im gleichen Zeitraum von 7 auf 5 Prozent zurückgehen.