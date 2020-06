Die großen Lebensmittelketten in Deutschland haben zugesichert, dass die geplante Senkung der Mehrwehrtsteuer an die Kunden weitergegeben wird.

In der aktuellen Situation komme es mehr denn je darauf an, die Verbraucher zu entlasten und das Konsumklima in Deutschland zu stärken, teilte das Unternehmen Edeka mit. Ähnlich äußerten sich auch Rewe, Aldi Nord und Süd sowie Lidl. FDP-Chef Lindner hatte zuvor Zweifel daran geäußert, dass die von der Bundesregierung geplante Mehrwertsteuersenkung an die Konsumenten weitergegeben wird. Die große Koalition hat eine Reduzierung des Satzes von 19 auf 16 Prozent und des ermäßgten Satzes von 7 auf 5 Prozent für die zweite Hälfte dieses Jahres beschlossen.