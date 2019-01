Das Bundesfinanzministerium will die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen Verstößen gegen EU-Regeln zur Mehrwertsteuererstattung prüfen.

Eine Ministeriumssprecherin sagte in Berlin, grundsätzlich halte die Bundesregierung die Vorgehensweise für europarechtskonform. Man stütze sich dabei auf die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs.



Die EU-Kommission bemängelt, dass die Rückzahlung an Firmen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten in einigen Fällen verweigert worden sei, ohne aber zusätzliche Informationen bei den Betroffenen über die grenzüberschreitenden Geschäfte einzuholen.