Sinnvoll seien tägliche Schnelltests oder eine Priorisierung bei PCR-Tests, mehr Raumluftfilteranlagen und eine FFP-2-Maskenpflicht, sagte Meidinger im Deutschlandfunk . Zudem regte er an, dass die Schulen in Eigenverantwortung entscheiden können, ob sie Distanz-Unterricht anbieten wollen. Die Inzidenzen seien in Deutschland regional zu unterschiedlich für eine allgemeine Regelung. Zudem hätten Gymnasien wegen ihrer besseren Ausstattung eher die Möglichkeit zum Distanz-Unterricht. Bei Förderschulen hingegen sei das Unterrichten in Präsenz wichtiger.