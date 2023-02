Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger (picture alliance/Armin Weigel)

Meidinger sagte im Deutschlandfunk, es sei nicht damit getan, wenn einzelne Lehrkräfte durch Mehrarbeit belastet würden. Einen Teil des Lehrkräftemangels müsse sich die Politik selbst anrechnen lassen. So sei etwa viel zu spät auf den Geburtenanstieg seit 2012 reagiert worden. Außerdem seien jahrelang Lehramtsstudienplätze abgebaut worden, beklagte Meidinger. Um dem Mangel zu begegnen, brauche es beispielsweise ordentlich nachqualifizierte Seiteneinsteiger und die Bereitschaft, über die Pensionsgrenze hinaus weiter zu arbeiten. - In Deutschland fehlen Zehntausende Lehrkräfte. Die Bundesländer versuchen mit verschiedenen Maßnahmen den Lehrermangel aufzufangen. In Sachsen-Anhalt etwa müssen sich Lehrer darauf einstellen, ab Mitte März pro Woche eine Stunde länger zu unterrichten.

