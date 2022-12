Architektur

Meinhard von Gerkan (picture alliance / dpa)

Von Gerkan starb im Alter von 87 Jahren in Hamburg, wie sein Büro mitteilte. Sein renommiertes Unternehmen gmp, Gerkan, Marg und Partner, gilt als das erfolgreichste deutsche Architekturbüro. Markenzeichen waren lichtdurchflutete Räume aus Glas und Stahl. Neben Flughäfen, Museen, Brücken und Stadien in Deutschland realisierte das Büro auch zahlreiche Projekte im Ausland, wie Fußball-Stadien in Südafrika und Brasilien oder das Nationalmuseum in Peking.

Gemeinsam mit seinem Partner, Volkwin Marg, erhielt Gerkan 2005 den "Großen Preis des Bundes Deutscher Architekten" für sein Lebenswerk.

