Auch in Thüringen wird jetzt gegen Polizeianwärter ermittelt.

Wie das Landesinnenministerium mitteilte, soll der Mann aus dem Bildungszentrum Meiningen rechtsextreme Ansichten in einer Chatgruppe verbreitet haben. Die Staatsanwaltschaft Gera habe ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Durchsuchungen bei dem Beschuldigten seien bereits durchgeführt worden. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Beamtinnen oder Beamter lagen den Angaben zufolge zunächst nicht vor.



Der Skandal um rechtsextreme Tendenzen in den Sicherheitskräften hatte in den vergangenen Tagen weitere Kreise gezogen. Aus Nordrhein-Westfalen wurde nach der Aufdeckung von rechtsextremen Chats von Polizisten jetzt bekannt, dass auch der Verfassungsschutz betroffen ist. Aus Berlin wurden am Donnerstag rassistische Chats in einer Polizeigruppe gemeldet.

