Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin kommen heute zu einem Meinungsaustausch zusammen.

Themen des Treffens im Schloss Meseberg bei Berlin sind unter anderem die Konflikte in Syrien und der Ostukraine sowie die Gaspipeline Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen soll. Für Putin ist es der erste bilaterale Besuch in Deutschland seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014. Im vergangenen Jahr war er beim G20-Gipfel in Hamburg, Merkel hatte ihn zuletzt im Mai in Sotschi besucht. Die Kanzlerin begründete die Einladung unter anderem mit der unverzichtbaren Rolle Russlands bei der Beilegung internationaler Konflikte.



Der Chef der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, Schepp, forderte ein Ende der EU-Sanktionen gegen Moskau. Andernfalls werde sich die Lage für deutsche Unternehmen verschärfen.