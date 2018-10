Vor der Landtagswahl in Hessen hat der Meinungsforscher Schöppner die Wähler als opportunistisch bezeichnet.

Schöppner sagte im Deutschlandfunk, diese entschieden nicht mehr sachlich, sondern emotional: "Normalerweise müsste man in Hessen jetzt sagen, diese Regierung hat eigentlich gut gearbeitet. Sie hat viel bewegt, sie hat sich engagiert". Die Wähler goutierten aber diese geräuschlose Zusammenarbeit nicht. Stattdessen schauten sie nach Berlin und wollten die Große Koalition abstrafen.



Dass eine Regierungskoalition so unterschiedlich bewertet werde, wie es derzeit in Hessen der Fall sei, bezeichnete Schöppner als einmalig. "Dieser Orkan, der der CDU in Hessen derzeit aus Berlin ins Gesicht schlägt, der ist eigentlich für die Politiker dort ungerecht", führte der Meinungsforscher weiter aus. Die Grünen würden dagegen auf einer emotionalen, positiven Welle schwimmen.



Aktuellen Umfragen zufolge könnten die Grünen bei der Landtagswahl in Hessen ihr Ergebnis aus dem Jahr 2013 fast verdoppeln. Damals kamen sie auf etwas mehr als elf Prozent. Die CDU sehen mehrere Institute derzeit mehr als zehn Punkte unter ihrem Ergebnis von 2013. Dass solche Zahlen jedoch kritisch betrachtet werden müssen, schildern wir in einem Hintergrundartikel zum Thema Meinungsforschung.