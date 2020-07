Die CDU will in ihrer Satzung künftig explizit klarstellen, dass auch das Verhalten in Sozialen Medien einen Parteiausschluss nach sich ziehen kann.

Die Strukur- und Satzungskommission erwägt eine entsprechende Änderung im Statut der Partei bei wiederholten Negativ-Äußerungen über die CDU von Mitgliedern. Darüber berichten mehrere Medien übereinstimmend. Als parteischädigendes Verhalten würde demnach eingeordnet, wenn jemand "in sozialen Medien gegen die CDU und ihre Repräsentanten nachdrücklich und fortgesetzt Stellung nimmt und dabei erhebliche Verbreitung erlangt." Damit würden Soziale Medien erstmals in dem Statut erwähnt.



CDU-Geschäftsführer Hennewig sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit dem Schritt mache man bisherige Entscheidungen des Parteigerichts sichtbar. Der CDU-Politiker und aktive Facebook- und Twitter-Nutzer, Polenz, lobte den Vorstoß. Es sei gut, dass in der Satzung klargestellt werden solle, dass man sich auch in Sozialen Medien parteischädigend verhalten könne, erklärte der frühere Generalsekretär.



Bisher heißt es zu diesem Aspekt unter Paragraf 12 lediglich, parteischädigend verhalte sich insbesondere, wer "in Versammlungen politischer Gegner, in deren Rundfunksendungen, Fernsehsendungen oder Presseorganen gegen die erklärte Politik der Union Stellung nimmt." Etwaige Änderungen müssen von einem Parteitag beschlossen werden. Einen solchen plant die CDU für Dezember.