Bundesbildungsministerin Karliczek und ihre EU-Kollegen wollen sich gemeinsam zur Meinungsfreiheit von Lehrern bekennen.

Terror und Druck auf Lehrer seien inakzeptabel und dürften nicht weiter um sich greifen, sagte Karlicczek den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vor der heutigen Videokonferenz der EU-Bildungsminister.



Die CDU-Politikerin sagte, Artikel 11 der EU-Grundrechte-Charta, in dem die Meinungs- und Informationsfreiheit gewährleistet sei, stelle eine Wertentscheidung dar, die auch in den Schulen und Bildungseinrichtungen ohne Wenn und Aber gelten müsse. Man erlebe aber zunehmend, wie Menschen zum Schweigen gebracht würden. Das habe sich auch in dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty im Oktober in Paris gezeigt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.