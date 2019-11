Der Schriftsteller Kermani beobachtet eine Enthemmung in öffentlichen Debatten und warnt zugleich vor Redeverboten.

Es müsse dafür gesorgt werden, dass Politiker und Öffentliche Personen frei sprechen könnten, sagte er im Deutschlandfunk. Dies müsse man durchsetzen, auch an Universitäten. Zuletzt war der AfD-Mitbegründer Lucke bei Vorlesungen in Hamburg behindert worden. In Göttingen wurde eine Veranstaltung mit dem früheren Innenminister de Maizière nach Blockaden von linken Gruppen abgesagt.



Kermani betonte zugleich, die Enthemmung der Meinungsfreiheit stelle ein größeres Problem dar als ihre Einschränkung. Durch die technologische Entwicklung könne heute jeder immer sagen, was er wolle. Dies führe zur Verrohung. Kermani erklärte weiter, dass Freiheit nicht nur bedeute, immer alles sagen zu dürfen. Zur Freiheit gehöre auch, dass man für sein Wort auch zur Verantwortung gezogen werden könne.