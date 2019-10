Die Aktionen in Hamburg und Göttingen gegen den AfD-Mitbegründer Lucke und den CDU-Politiker de Maiziére haben die Debatte um Meinungsfreiheit in Deutschland neu entfacht.

Steinmeier sprach in Berlin von "aggressiver Gesprächsverweigerung", "Einschüchterung" und "Angriffen". Es sei nicht akzeptabel, andere zum Schweigen bringen zu wollen, nur weil sie das eigene Weltbild irritierten.

Steinmeier sagte dazu, zur Demokratie gehöre die Beteiligung am Streit, nicht dessen Verhinderung.



In der vergangenen Woche hatten mehrere Hundert Demonstranten eine Vorlesung des AfD-Mitbegründers Lucke verhindert, der als Wirtschaftsprofessor an die Universität Hamburg zurückgekehrt war. Auch am Mittwoch wurde die Vorlesung wieder gestört. Am Montag blockierten Aktivisten zudem eine Lesung des früheren Bundesinnenministers de Maizière, CDU, beim Göttinger Literaturherbst.



Bundesbildungsministerin Karliczek, CDU, sagte im Magazin "Der Spiegel", Studentengruppen oder Aktivisten dürften sich nicht als Meinungszensoren aufspielen. Im weiteren Sinne betonte die Ministerin, der politische Diskurs sollte nicht so verengt werden, dass man einen Teil der Gesellschaft verliere. Viele Menschen wollten einfach nur reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen sei. Wenn jemand sich nicht voll gendergerecht ausdrücke oder nicht umfassend politisch korrekt formuliere, dürfe er nicht gleich runtergemacht werden, so Karliczek.