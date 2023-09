Spätsommer im Teutoburger Wald (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Heute früh und am Vormittag im Süden und in der Mitte streckenweise Nebel. In der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung sonnig, später auch im Norden Auflockerungen und trocken. Temperaturen 16 bis 21 Grad im Norden und Osten, im Westen und Süden 21 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag im Norden bewölkt, an der Nordsee einzelne Gewitter, sonst heiter bis sonnig und trocken. Ungewöhnlich warm mit Höchsttemperaturen von 18 bis 24 Grad im Norden und 24 bis 30 Grad in der Mitte und im Süden.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.