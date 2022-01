Wetter Meist bedeckt, 2 bis 8 Grad

Das Wetter: Zunächst meist bedeckt und im Osten und Südosten geringe Niederschläge, am Erzgebirge und in den Ostalpen abklingender Schneefall. Später im äußersten Westen und Südwesten teils längere sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen 2 bis 8 Grad. Morgen im Westen und Südwesten sowie an den Alpen aufgelockert bewölkt, in höheren Lagen auch länger sonnig. Sonst meist bedeckt, 4 bis 8 Grad.

23.01.2022