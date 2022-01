Wetter Meist bedeckt, 2 bis 8 Grad

Das Wetter: Vielfach bedeckt. Vor allem im Osten neblig-trüb mit Sprühregen. Örtlich leichter Schneefall. Später von Westen her Auflockerungen. In der kommenden Nacht im Südwesten aufgelockerte Bewölkung, sonst meist stark bewölkt oder neblig trüb, im Nordosten Sprühregen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad, bei Aufklaren über Schnee auch kälter.

23.01.2022