Wetter Meist bedeckt, im Norden und am Alpenrand Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt oder bedeckt, vereinzelt Sprühregen. Stellenweise Nebel. Temperaturrückgang auf +7 bis -5 Grad. Tagsüber überwiegend hochnebelartig bedeckt. Nur im äußersten Norden sowie am Alpenrand Auflockerungen. Am Nachmittag im Osten Regen oder Sprühregen. Höchstwerte zwischen 1 Grad am Alpenrand und 9 Grad im Norden.

19.12.2021